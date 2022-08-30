Об этом он рассказал на своем канале.

«Западные эксперты с огромным жизненным и политическим опытом говорят, что войска Украины показывают чудеса противостояния российскому вторжению, но этого недостаточно, должны проводиться реформы внутри страны, люди не должны уезжать. То, что такая ужасающая эмиграция в Европу, и не только в Европу, но и в Америку, Канаду, Израиль, - это, как они говорят, катастрофа для страны. То, что в стране не остается людей, - это самая главная катастрофа», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, украинский парламент должен обратить внимание на эту ситуацию и начать что-то менять. Павел Себастьянович подчеркнул, что сейчас необходимо усилить борьбу с коррупцией, заняться судовой реформой, налоговой реформой, сократить функции государства, создать новый бюджетный подход.

Предприниматель также сообщил, что сейчас даже несмотря на войну необходимы изменения. Павел Себастьянович вспомнил, что во время Майдана были изменения, в Украине многое менялось, и сейчас это тоже необходимо, нельзя разрешить войне тормозить развитие государства и создавать такие условия, из-за которых люди уезжают в другие страны.

Как сообщала ранее Politeka, электронные петиции в Украине являются симулякром непосредственной демократии.

Также Politeka писала, что отопительный сезон начнется позже: сколько придется платить за холодные квартиры.





