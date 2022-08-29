Идеолог Олесь Доний рассказал о второй ступени к общественному счастью, в которой говорится о необходимости отстаивать свои принципы перед обществом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как говорит эксперт, следующим шагом после осмысления должно быть отстаивание собственных смыслов. То есть, говорит он, вторая ступень к общественному счастью из 25 так и называется – «Учись отстаивать собственные принципы».

«Концепция «25 ступенек к общественному счастью» - только указатели для нас. У каждого из нас есть персональные наставления, либо заложенные с детства, либо приобретенные в процессе жизненного опыта. Но указатели останутся несбывшимися мечтами, если мы их не воплощаем», - объясняет Олесь Доний.

А для воплощения этих указателей, отмечает идеолог, нужно как раз учиться отстаивать собственные принципы перед своим окружением, перед всем обществом. В то же время он замечает, что это легко делать, если твои принципы приемлемы для большинства.

«Когда ты убежден в собственных принципах, но большинство имеет другое мнение и не хочет воспринимать их, это тяжело, но возможно. И нужно. Учись отстаивать свои принципы», - говорит Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал о четвертой ступени к общественному счастью - повышению собственного уровня культуры.

Также Politeka писала, что Новохатский назвал героями людей, которые в первые недели войны остались в Киеве и продолжили работать.





