Об этом он рассказал в своём блоге.
«Мы видим, что у врага нет сил для того, чтобы организовывать наступление на Донбассе: они сконцентрировали свои удары в районе Авдеевки и Бахмута. Там идёт артиллерийская дуэль», - отметил Тарас Загородний.
Как отметил эксперт, сейчас можно заметить, что российской армии катастрофически не хватает пехоты и на Востоке нашей страны они пытаются продавить оборону любыми способами, но, к счастью, безуспешно.
«Всё-таки, наличие западного вооружения сильно поменяло ситуацию на фронте. То же самое касается и херсонского направления», - подчеркнул Тарас Загородний.
По словам политолога, на Юге Украины россия пытается идти в наступление, чтобы хоть как-то сдержать наше контрнаступление, но, исходя из актуальных сводок, это не приводит ни к каким изменениям.
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«Украинская армия системно уничтожает все коммуникации: на херсонском направлении наша армия продолжает прессовать врага», - сказал Тарас Загородний.
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