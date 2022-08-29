Об этом он рассказал на своем канале.

Борис Тизенгаузен отметил, что после взрыва машины дочери Дугина российским пропагандистам ничего не остается, кроме того, как сидеть и гадать, кто же будет следующим. По словам политтехнолога, для них началась своя «Игра в кальмара».

«Режим, который вы так самозабвенно восхваляли, перемелет вас в жерновах, никто и не заметит. А путину, чтобы тот самый режим поддерживать, нужно больше пушечного мяса. Именно поэтому он подписал указ об увеличении численности российской армии до двух миллионов человек. Есть ощущение, что цеха по сборке «Лады Калины» будут работать круглосуточно», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог рассказал, что цикл жизни молодого россиянина при путине стабильный: родился, подрос, пошел служить в армию, погиб. Меняется только страна, в которой в итоге погибают россияне: Чечня, Сирия, Украина. На память о российском военнослужащем остается только машина или выплаченная ипотека.

«Ну это если тебе (российскому военному – Ред.) повезет, и ты погибнешь. А если просто оторвет руки или ноги, то ты до скончания дней своих будешь обузой для свей семьи, которая будет упрекать тебя и видеть в тебе недополученные гробовые. Такой он путинский русский мир», - отметил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, ликвидация путина в россии возможна при одном условии: «ФСБ будет рыть землю...».

Также Politeka сообщала, что Россия перебрасывает на фронт дополнительные силы, что задумал Путин: «Это его новая цель».





