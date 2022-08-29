Об этом он рассказал в своем блоге.
«В принципе самоуправление медицинских профессий – это только начало, предтеча самоуправления других профессий, прежде всего, конечно, речь идет о педагогах. Отсюда может быть экстраполяция еще на какие-то направления и профессии, но медиков почему-то выбрали первыми», - отмечает Анатолий Якименко.
Публицист рассказывает о ГНЭУ - Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, которое дает основательные оценки законопроектам. Свой комментарий эти эксперты, констатирует он, оставили и относительно самоуправления медицинских профессий, отметив, что название законопроекта не соответствует его содержанию, поскольку в нем скорее речь идет о регулировании формирования ведения реестров, порядке приобретения и остановки права на осуществление профессиональной практики, надзоре за деятельностью представителей медицинской профессии, страхование гражданско-правовой ответственности и т.д.
По его словам, вопросы, действительно связанные с осуществлением профессионального самоуправления медицинских профессий, прописаны только в разделе 3.
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