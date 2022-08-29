Философ Александр Новохатский рассказал, что люди, которые в первые недели полномасштабной войны остались в Киеве и продолжили работу – это герои.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».

«У меня друзья профессиональные военные, прошедшие ни одну военную кампанию и знающие, что такое страх, как его проходить и что такое жизнь. У них буквально были слезы на глазах: они на них смотрели и говорили – это наши герои», - отметил Александр Новохатский.

Как рассказал эксперт, в первые недели полномасштабной войны, когда люди массово покидали города и повсюду бушевала паника, можно было заметить определенный социальный эффект – украинцы, работавшие вроде на обычных профессиях, проявили смелость почти что военных: дворники, работники аптек и магазинов и коммунальщики не испугались, а продолжили выполнять свою работу.

«Стремление работать несмотря ни на что и делать свою работу присуще Украине. Сейчас Киев не остановился, работает транспорт, предприниматели: люди борются со своим страхом и живут несмотря ни на что – на самом деле так и должна вести себя страна в состоянии войны», - подчеркнул Александр Новохатский.

По мнению философа, украинцы – очень смелый народ, правильно избравший модель поведения во время войны: жизнь не закончилась, а нужно продолжать жить, развиваться и работать.

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