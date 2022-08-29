Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».
«У меня друзья профессиональные военные, прошедшие ни одну военную кампанию и знающие, что такое страх, как его проходить и что такое жизнь. У них буквально были слезы на глазах: они на них смотрели и говорили – это наши герои», - отметил Александр Новохатский.
Как рассказал эксперт, в первые недели полномасштабной войны, когда люди массово покидали города и повсюду бушевала паника, можно было заметить определенный социальный эффект – украинцы, работавшие вроде на обычных профессиях, проявили смелость почти что военных: дворники, работники аптек и магазинов и коммунальщики не испугались, а продолжили выполнять свою работу.
«Стремление работать несмотря ни на что и делать свою работу присуще Украине. Сейчас Киев не остановился, работает транспорт, предприниматели: люди борются со своим страхом и живут несмотря ни на что – на самом деле так и должна вести себя страна в состоянии войны», - подчеркнул Александр Новохатский.
По мнению философа, украинцы – очень смелый народ, правильно избравший модель поведения во время войны: жизнь не закончилась, а нужно продолжать жить, развиваться и работать.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Путин внезапно отстранил Шойгу после череды неудач в Украине, что происходит в рф: "Российские офицеры и..."
Разрушительная стихия смыла целое здание отеля, число жертв потопа растет, введен режим ЧП: кадры
Жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинцам: "Каждый из нас должен..."
Россияне накинулись на Лесю Никитюк, звезда резко ответила: "Не трогайте меня, уроды..."
Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев заявил, что у Украины появились «длинные руки»: об этом свидетельствуют удары по Крыму.
Также Politeka публиковала слова Алексея Куща: Если мы говорим о реструктуризации долга, то как раз мяч всегда был на нашей стороне.