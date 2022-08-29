Политолог Руслан Бизяев прокомментировал заявление Макрона о последствиях российско-украинской войны и объяснил, что в этим контексте происходит с глобальной мировой экономикой.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как рассказывает эксперт, не так давно президент Франции сделал заявление о том, что период изобилия закончился и миру нужно готовиться к тем последствиям, к которым приведут кризисы, возникшие из-за климатических изменений и полномасштабной войны россии против Украины. В частности, отмечает он, Макрон предупредил о ряде потрясений и подчеркнул, что сегодня речь идет не просто о войне государств, а о борьбе за свободу, которая имеет свою цену, и ее последствиях.

«Старая глобальная модель экономики, которую мы наблюдали, условно говоря, до первой волны пандемии, трещит по швам, но пока еще не рушится. Но те глобальные процессы, те глобальные проблемы, которые начинаются, вряд ли уже можно решить классическими экономическими методами», - объясняет Руслан Бизяев.

А потому он ставит вопрос о том, что придет на замену старой системе, в частности, какая именно экономическая модель и какие страны или политические блоки смогут пережить этот глобальный геополитический и экономический шторм.

Как сообщала Politeka, Столтенберг заявил о военной угрозе россии в новой точке планеты.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как понимать сегодняшние события в Крыму.





