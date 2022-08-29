Политолог Руслан Бизяев рассказал, что рамки Второй мировой войны формальны и в них принято не учитывать, например, Гражданскую войну в Испании и Японо-китайскую войну.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

Как рассказывает эксперт, 1 апреля 1939 год заканчивается Гражданская война в Испании и практически сразу же через пол года начинается Вторая мировая война. Следовательно, констатирует он, возникает вопрос, почему и гражданская война в Испании, и боевые действия на территории Китая в 1931 году оторваны от Второй мировой войны.

«Она (ред. – Японо-китайская война) органически вписывается в структуру Второй мировой войны, но об этом говорят меньше из-за отдаленности театра боевых действий и влияния на геополитические процессы в мире. Все понимали, что Япония, вторгшись в Китай, завязла там надолго и безнадежно», - объясняет Руслан Бизяев.

Что касается Испании, рассказывает он, то здесь речь идет о начале переформатирования государственного строя, а после апрельской революции 1931 года все предпосылки для возникновения конфликта стали весомы, общество разделилось, единства не было ни в одном из институтов, конфликт был неизбежен, вопрос стоял только в том, в какой форме это пройдет.

«Путчистов не поддержали, это исторический факт. И для того, что бы путч получил необходимую скорость (любая стратегия – это скорость и сила удара), необходимо было максимально быстро перебросить на материк части. И здесь фактически Франко на тот момент уже спас Гитлер. Он выделил 20 самых мощных на тот момент военно-транспортных самолетов Германии», - рассказывает Руслан Бизяев.

Тем не менее, отмечает эксперт, когда Гитлеру понадобилась помощь со стороны Франко, он ее не получил. Как он рассказывает, союзники Германии, которые принимали участие вторжении в Советский Союз, выделили некоторый военный контингент, а испанцы – одну сомнительную дивизию. В общем же, констатирует политолог, испанская армия, несмотря на полученный в гражданской войне опыт, не реформировалась до современной.

Как сообщала Politeka, Столтенберг заявил о военной угрозе россии в новой точке планеты.

Также Politeka писала о том, что разведка предупредила об опасности со стороны Беларуси, какая сейчас ситуация.