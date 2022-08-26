Политолог Руслан Бизяев рассказал, как понимать сегодняшние события в Крыму, можно ли говорить о начале деоккупации или же это часть южного направления.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Я пока не делал бы здесь громких заявлений, пока мы наблюдаем ситуацию в Крыму в контексте войны. То есть, это одно из, скажем, направлений, часть южного театра военных действий, как сказали бы эксперты военных действий», - рассуждает Руслан Бизяев.

Как он объясняет, с точки зрения уже реальной реинтеграции, деоккупации нужно, чтобы действовали все компоненты, а не только военные, то есть идеологический, политический, гуманитарный, социальный и прочее.

Поэтому, отмечает эксперт, надо начинать с понятных, важных, но мелочей. А позиции сторон и вообще все позиции, констатирует он, мы и так знаем, в этом плане ничего не поменялось за последние годы, они не изменились ни на миллиметр

«В этом смысле я всегда сторонник того, что сначала конструкцию надо создать, а потом вывести в публичную плоскость. То есть сформировать общую концепцию, как мы это видим, протестировать ее, понять все «за» и «против», а потом уже выводить в публичную плоскость», - объясняет Руслан Бизяев.

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