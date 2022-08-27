Американский военный Гарри Табах сообщил, что в университетах сейчас учат то, что вряд ли поможет студентам найти работу в будущем.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Если ты не имеешь никаких способностей, если ты не спортсмен, если ты не музыкант, который университету дает хорошее имя, ты не получаешь бесплатного обучения, ты должен платить за это обучение. У нас система такова, что за обучение в университетах банки обязаны давать тебе долг. Они оплачивают, а потом ты выплачиваешь им много лет обратно», - рассказал Гарри Табах.

По словам американского военного, в США за обучение в университетах не платят только люди, которые имели военный опыт, и дети, у которых есть какой-то талант или которые очень хорошо учатся. Иначе приходится платить за обучение неподъёмные суммы, из-за которых люди в будущем оказываются в долгах.

«У нас в университетах учат сейчас либеральные искусства, то есть, они учат философию, историю, психологию. Очень много таких людей, и они работу найти не могут, и платить обратно банкам под маленький процент у них нет денег. Зачем вы это учите, если нет работы. В зависимость такую попадают», - сообщил Гарри Табах.

Американский военный заявил, что университеты в США очень богатые сами по себе, но они еще и получают гранты с других стран.

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