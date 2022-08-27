Об этом он рассказал на своем канале.

«В День Независимости, когда по всей территории Украины не смолкали сирены, белорусский диктатор Лукашенко вдруг решил поздравить украинцев с Днем Независимости, пожелав нам мирного неба над головой. Да, это не шутка. Это же насколько надо быть циничным, чтобы предоставить россиянам свою территорию, воздушное пространство для ракетных обстрелов, а потом говорить про мирное небо», - заявил Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог отметил, что сразу после поздравления Лукашенко российские самолеты с воздушного пространства Беларуси запустили несколько ракет по Украине. Борис Тизенгаузен заявил, что украинцы – народ с хорошей памятью, поэтому мы запомним все то зло, которое нам причинила Беларусь.

«Видимо чувствуя, что может быть ответ, Лукашенко сильно прикрутил свою воинствующую риторику. Один раз белорусам не удалось скинуть тебя с пьедестала, но посмотрим, как будут развиваться события, когда твоя экономика прикажет долго жить, а она уже приближается к этому состоянию. И кстати, реальная причина того, почему Лукашенко до сих пор не бросил свои войска в Украину, в том, что он панически боится своих военных», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога белорусские войска могут зайти в Украину, а потом просто развернуться и вместе с белорусами, которые воюют за Украину, пойдут сносить Лукашенко.

Как писала ранее Politeka, Лукашенко, оскорбив Шольца и Макрона, перешел к угрозам: «Думаете, мы языком ляпаем?».

Также Politeka сообщала, что путин сдает позиции: в США объяснили указ кремля про увеличение численности армии.





