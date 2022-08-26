Народный депутат Александр Качура прокомментировал заявление Михаила Подоляка по поводу Крымского моста как военной цели и рассказал, что это значит.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политик, он не понимает, почему всех так удивило это заявление Михаила Подоляка, ведь это и так понятно. Депутат подчеркивает, что Крым – это украинская территория, которую признает весь мир, и в нашей Конституции записана Автономная Республика Крым.

«Если любая инфраструктура, любой объект, вот этот мост, используется для перебрасывания техники, военных, боеприпасов, всего остального, то по всем мировым стандартам, по всем международным конвенциям это законная военная цель», – объясняет Александр Качура.

Следовательно, констатирует он, ничего нового Михаил Подоляк не сказал, но его заявление вызвало резонанс. Тем не менее, говорит политик, рано или поздно произойдет демилитаризация так называемая Автономной Республики Крым, а затем – деоккупация.

«И в процессе деоккупации в любом случае этот мост был уничтожен. Я в этом уверен», – подчеркивает Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Качура рассказал, как мир отреагирует на любые провокации со стороны России на ЗАЭС.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен рассказал о подорожании газа для Европы.





