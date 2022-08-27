Основатель Музея Становление украинской нации Валерий Галан рассказал, что украинцы должны знать о достижениях своих предшественников и учитывать недостатки.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению эксперта, во время национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов украинские лидеры не смогли обрести независимость государства, потому что они личное видение ставили превыше всего и считали, что именно так будет правильно. Следовательно, констатирует он, нужно знать свою историю, традиции и культуру, нельзя давать подрезать себе корни.

«Мое мнение, что нужно это знать, использовать те преимущества, что они сделали, а недостатки убрать, не повторять. А самое главное – постараться, чтобы у нас была народная власть от народа», - подчеркивает Валерий Галан.

А нормальная народная власть, объясняет он, может быть только тогда, когда изменится сам народ. То есть, констатирует гость программы, сначала мы должны создать нацию, тогда она уже будет выбирать себе вождей, которые действительно будут работать на нее.

«Если, например, за этой стеной у нас будут жить кролики, и мы сделаем выборы завтра, то там выберут только крольчат, больше никого нет. Поэтому, пока мы из этих кроликов не сделаем нацию, не будем иметь национально направленной власти народа», - объясняет Валерий Галан.

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