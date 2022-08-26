Основатель Музея Становления украинской нации Валерий Галан рассказал, что уже 400 лет россияне пытаются уничтожить фундамент украинской нации и ведут идеологическую войну.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как объясняет гость программы, мы не можем назвать украинцами всех, кто здесь жил до нас. В то же время он отмечает, что история сарматов, скифов, трипольцев – это тоже код нашей нации, ведь мы многое взяли от них, мы строили свой фундамент на их.

«Но 400 лет у нас идет идеологическая война, сейчас у нас горячая фаза этой войны. А почему? Потому что мы идеологические войны проигрываем. У нас так бывает: идеологическая холодная, потом горячая, снова холодная, холодная, потом горячая, горячая. Если мы выигрываем идеологическую войну, идущую холодную, у нас горячих не будет», - объясняет Валерий Галан.

Он подчеркивает, что простые украинцы воевали системно и пытались уничтожить фундамент нации: ее историю, культуру, традиции и язык. Даже сейчас, добавляет гость программы, путин говорил о русском языке, о присвоении украинской истории, о выдумках Ленина, о необходимости уничтожить националистов, которые как раз и знают свою историю, культуру и традиции.

«Он пошел с тем самым, что нам уничтожают 400 лет, и это страшно. А чтобы мы могли выиграть, мы должны тоже придумать систему, а система – восстановление нации», - утверждает Валерий Галан.

Как сообщала Politeka, Верняев рассказал, что военным без поддержки гражданских будет тяжело.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен рассказал, что россия продолжает пытаться проводить свой газовый шантаж.





