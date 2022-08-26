Основатель Музея Становление украинской нации Валерий Галан рассказал, как устроен их музей, и объяснил, почему важно доносить до людей правдивую информацию.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам эксперта, в исторических музеях многих стран никому не нужно доказывать собственную историю, ей верят и она действительно была таковой. У нас же, говорит он, много моментов извращено, существует много фейков, поэтому у каждой экспозиции в Музее становления украинской нации есть их развенчивание со ссылкой на научные труды.

«Многие ученые говорят, что история – это мифы, оформленные документально. Но есть одна очень важная деталь. Каждый музей имеет ценность, когда есть правдивая информация. У нас вся правдивая информация, у нас есть научный совет, который это утверждал. Но правдивая информация может подаваться через призму Варшавы, через призму Москвы, через призму Пекина, а мы подаем через призму Киева. Вот это главное», – рассказывает Валерий Галан.

По его словам, Музей становления украинской нации состоит из 4 музеев. Первый, отмечает гость программы, это музей фигур, очень похожих на свои оригиналы, они выставлены динамично, второй – это диаграммы с проекциями, например, полета самолетов, проведением боев, а еще есть звуки в запахи, которые еще больше погружают посетителей в события прошлого.

Третий музей, рассказывает он, это информационные стенды, карты, голограммы, таблички, мониторы, а четвертый – артефакты, например, скифское золото, оружие. Он сообщает, что сейчас они готовят передвижную выставку становления государства Украина, первая состоится в Ватикане.

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