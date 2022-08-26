Смерть героя Украины, владельца компании "Нибулон" Алексея Вадатурского от российской ракеты может быть связана с бизнес-конфликтом, которому война только помогла "проявить себя". Такое мнение в блоге на "Цензор.НЕТ" высказал эксперт АЦ "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко, пишут Подробности.

Эксперт напомнил, что Вадатурский погиб из-за точного попадания в спальню его дома российской ракеты, и вероятность того, что это произошло случайно "слишком микроскопична". Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк, сын Вадатурского Андрей и генеральный прокурор Украины Андрей Костин также заявили, что смерть Вадатурского – это спланированное убийство.

В этом убийстве, считает эксперт, есть не только "русский след". "Нельзя исключать и другие сугубо местные варианты, которым война могла помочь "проявить себя". Например, связанные с бизнесом", - отметил Гаврилечко.

Он напомнил, что в 2011 году Арбитражный суд международной торговой организации зерном и кормами принял решение о взыскании в пользу "Нибулона" свыше $3,6 млн из компании "Семена-Агрохим" за невыполнение контракта 2008 года.

Директором "Семена-Агрохим" на тот момент был Олег Дмитренко, который сегодня занимает должность главы Прилукского райсовета. "Все эти годы Олег Дмитренко упорно отказывался выполнять решение суда и возвращать долг компании Вадатурского. В 2013 году Срибнянский районный суд дал разрешение на принудительное исполнение решения Арбитражного суда, но Дмитренко, пользуясь своими связями и влиянием, исполнению этого решения препятствовал", - отметил Гаврилечко.

По словам эксперта, дело дошло до уголовного производства по статье о невыполнении решения суда, а Дмитренко был посажен под домашний арест, но обвинительное заключение по этому делу в январе 2022 года суд вернул в прокуратуру "для устранения недостатков". После чего и обвинительное заключение, и самое дело потерялись.

По словам Гаврилечко, для Олега Дмитренко "дело о долге компании Вадатурского было далеко не единственным. В разное время он обвинялся в различных коррупционных правонарушениях... Был в истории Дмитренко и откровенный криминал. В 2014 году СМИ писали, что по заказу Дмитренко в Прилуках были избиты активисты общественного объединения "Новая жизнь".

Так, для расследования и обвинений у нас есть органы прокуратуры, ДБР, БЭБ и есть суд для оценки их аргументов и доказательств, если они будут собраны и переданы на его рассмотрение. Но соблазн "кардинально решить проблему с долгами" под прикрытием войны у Дмитренко мог появиться. Все же цена вопроса, напомню, больше $3,6 млн (свыше 140 млн грн), да и основные виновники, как ни крути, все равно россияне. Остается только надеяться, что мы когда-нибудь сможем получить ответы на все вопросы о смерти Вадатурского. Что это было? Политика? Бизнес? Трагическая случайность?

Напомним, Алексей Вадатурский и его супруга погибли 31 июля 2022 года. Российская ракета попала в спальню его дома в Николаеве.