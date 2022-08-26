В ночь на 08.03.2022 войска российской федерации нанесли авиаудары по Битицкому старостинскому округу Сумской ТГ. Одна из авиабомб попала в базу отдыха «Солнечная Поляна», расположенную посреди лесного массива ГП «Сумский лесхоз».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате ранены несколько человек, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, а также уничтожена часть леса. В ходе тщательного обследования территории "Солнечной Поляны" государственные инспекторы обнаружили, что россияне одним авиаударом уничтожили 212 деревьев. Сумма ущерба окружающей среде составила почти 1,73 млн гривен

По данному факту Окружная прокуратура г. Сумы открыла уголовное производство и привлекла специалистов Государственной экологической инспекции в Сумской области к оценке экологического ущерба, причиненного оккупантами.

Материалы расчетов направлены правоохранительным органам.