Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Так Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
Также Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, касающиеся бизнеса по России.
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С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: