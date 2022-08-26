Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Также Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, касающиеся бизнеса по России.

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С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: