Народный депутат Александр Качура рассказал, как мир отреагирует на любые провокации со стороны россии на Запорожской атомной электростанции и действительно ли она на это может решиться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если даже подумать о полномасштабном вторжении 24 числа – это просто безумие. Это безумие и уничтожение фактически российского государства, это вред для российского народа, это вред для российской экономики, вред для российской власти. Но ожидать от безумного еще большего безумия – вполне возможно», - говорит Александр Качура.

Поэтому, отмечает он, путин, имея, как говорят, рак или другие тяжелые болезни, с собой может увлечь и хочет увлечь весь мир. В то же время политик рассчитывает, что есть генералитет и военные, которые не выполнят этот преступный приказ, потому что они понимают, что это смерть им, их семьям, части европейского мира, континента и россии.

Тем не менее, он убежден, что это больше похоже на ядерный шантаж, ядерный терроризм. Как рассказывает депутат, они вместе с коллегами зарегистрировали постановление, проголосовали в парламенте и обратились ко всему миру по поводу этой ситуации.

«И уже сегодня и от Великобритании, и от стран НАТО есть позиция, если произойдет какая-то провокация на Запорожской атомной электростанции, если там произойдет радиоактивный выброс в результате обстрелов, это будет считаться нападением на страны НАТО. Статья 5 устава НАТО. Это будет уже объявление войны странам НАТО и они предпримут соответствующие действия по российской федерации», - рассказывает Александр Качура.

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