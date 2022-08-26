Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что россия и дальше пытается проводить свой газовый шантаж, но США и ряд европейских стран четко выбрали курс на отказ от ее энергоресурсов.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По словам гостя программы, ситуация действительно не простая, цены на энергоносители опять бьют рекорды, на что и рассчитывала россия. Одна часть европейских стран, констатирует он, четко говорят вообще россиян не пускать, визы отобрать, от энергоносителей отказываться, но другая часть более зависима от российских энергоносителей.

«Но это не большая цена, рост цен за то, что россия делает сейчас. Я считаю, что поддержка и единство у Европейского Союзе все-таки есть, и косвенные сигналы. Это новый пакет санкционный в том числе, и мне кажется, что уже сейчас рынки начали довольно сильно переориентироваться и логистика переориентируется, и США ведут переговоры, Байден не зря на Ближний Восток ездил», - рассказывает Борис Тизенгаузен.

Он подчеркивает, что США и ряд европейских лидеров четко сказали, что берут курс на отказ от российских энергоносителей. В общем же, рассуждает эксперт, процесс не быстрый, но все-таки он идет в правильном направлении. А шантаж россии, отмечает он, не слишком удается, поскольку на День Независимости США дали Украине беспрецедентный транш в 3 миллиарда.

«Сейчас нам нужно понять, как на дипломатическом уровне усилить давление на Европейский Союз, как бы это странно не звучало, для того, чтобы отказ от российских энергоресурсов шел все-таки быстрее», - убежден Борис Тизенгаузен.

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