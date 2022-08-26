Политик и общественный деятель Александр Корниенко рассказал, что ни одна партия власти в Украине не была моноидеологической и именно поэтому они принимали разные законы.

Об этом он рассказал во время первого дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

По словам общественного деятеля, в Украине еще не было моноидеологической партии власти, все они представляли сразу несколько идеологий и это на самом деле один из недостатков избирательной системы. Оттуда же, констатирует он, пестрота идеологий партии власти, в частности, так получилось в «Слуге народа».

«Там есть и социалисты, есть и либералы. Это правда, потому что мы голосуем за очень либеральные вещи. Рынок земли открыла «Слуга народа». Мы разрешили приватизацию неделю назад, это либеральные вещи. Вместе с тем у нас есть, конечно, уклон в фискализацию. Приняты были фискализирующие вещи, они как-то сейчас работают, потому что бюджет наполняется», - отмечает Александр Корниенко.

Как он вспоминает, сильно критиковали введение налога на рекламу в Интернете. Тем не менее, объясняет политик, он уже за квартал принес 3 миллиарда, но какого-то сильного давления от этого пользователи не ощутили, потому что это пара центов на объявление, а система наполняет бюджет даже во время войны.

«Мы не можем, к сожалению, направлять миллиарды внешней помощи на войну, потому что это условие кредиторов. Мы можем направлять это только на социальную сферу, а финансировать войско, финансировать сейчас закупки оружия, мы должны только за счет внутренних ресурсов», - объясняет Александр Корниенко.

Как сообщала Politeka, Ткаченко рассказал, что одним из важнейших вызовов сегодня является дело объединения украинцев.

Также Politeka писала о том, что Заец объяснил, что нельзя забывать тех, кто внес свой вклад в провозглашение независимости Украины.





