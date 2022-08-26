Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Если говорить о минусах, то мы должны говорить о непоследовательности, формировании некачественной власти в течение очень длительного периода времени. Не забывайте, что страны Балтии, или Польша, или Чехия получили демократическую власть еще в советские времена тогда, и они осуществили большие, такие скачкообразные реформы. Мы так же осуществили революционные реформы, потому что нам нужно было выйти из Советского Союза, из колонии стать независимым государством, нам нужно было распределительную экономику превратить в экономику рыночную, нам нужно было создать какую-то там систему безопасности, обороны, нам нужно было осуществить национальное возрождение Украины », – заявил Иван Заец.

По словам нардепа, в Украине были заложены основы под, на самом деле, революционные изменения, это была настоящая революция. Однако мы не приобрели власть. Иван Заец подчеркнул, что рядовой человек с улицы не может стать управленцем и мудро управлять государством, у власти должен быть патриот, человек с высокой моральной планкой и профессионально подготовленный.

«Так вот у нас была проблема с формированием власти, поэтому наша власть как раз 10 лет восстанавливала производственные связи с россией вместо того, чтобы делать свою экономику, наша власть не проводила политику украиноцентризма ни в одной сфере: ни в культурной, ни в экономической. Поэтому у нас самая большая проблема, наибольший просчет с властью», - отметил народный депутат.

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