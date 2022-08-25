Политический аналитик Александр Новохатский рассказал о важности воли, без проявления которой в мире не было бы государств и люди не могли сосуществовать в порядке.

Об этом он рассказал во время второго дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

По словам эксперта, любой человек воли проявляется с пониманием воли другого человека, а все вместе мы образуем пространство представления воли, в котором нет конкуренции, есть соволение, четкое понимание целостности этого состояния, которое мы недооцениваем, которое мы привыкли ограничивать пониманием или свободы, или воли как концентрации духа.

«Концентрация духа – это вещь, которая дает нам возможность войти в состояние, соответствующее пространству воли. Более того, любое государственное образование есть следствие проявления воли», - говорит Александр Новохатский.

Как отмечает эксперт, с некоторых пор он все меряет волей. Попутно аналитик вспоминает слова из молитвы «Отче наш», в частности, строки «да будет воля твоя».

«То есть воля является той матрицей порядка, которая переводит общественную систему в организованное состояние, не отрицая разнообразия разных состояний. И именно это приводит к тому, что мы можем существовать в порядке, в порядке все вместе, разнообразные и разные, с разными вещами, но мы можем существовать через механизм свободы и любви», - объясняет Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Пономарев объяснил, что необходимо сделать с россией после окончания войны.

Также Politeka писала, что Дорошенко сообщил, что каждый украинец должен осознать свою ответственность за страну.