Народный депутат ВРУ 1-4, 6 созывов Иван Заец рассказал, что происходило за несколько дней до провозглашения независимости Украины и как россия пыталась запугать Киев.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам политика, нельзя забывать о событиях 19 августа, ведь именно тогда они захватили инициативу, подготовлено и коллективно собрались и начали работать как целостная оппозиция. А 20 августа, рассказывает он, было назначено заседание в Союзе писателей на 2 этаже, куда он сам ехал в четких целях.

«Я еду провозглашать независимость Украины. Почему? Потому что сцепились две части империи, это исторический момент, это окно исторических возможностей, в которое мы должны влезть», - подчеркивает Иван Заец.

Тогда же, добавляет он, появилась информация о российских самолетах с десантно-штурмовыми войсками в Борисполе, которые, как потом объяснили, были на плановых учениях. По мнению политика, это говорит о том, что москва уже не доверяла тем войскам, которые были в Украине, к тому же здесь уже был свой Союз офицеров.

«Этот вопрос военной опасности как-то у нас отходит на второй план, а его надо всегда помнить, потому что он сейчас проявился. Они действуют совершенно так же, как тогда, они сейчас хотели захватить Киев и тогда они хотели захватить Киев, это все константа их политики», - объясняет Иван Заец.

Как сообщала Politeka, Дорошенко заявил, что каждый украинец должен осознать свою ответственность за страну.

Также Politeka писала о том, что Друзенко рассказал, чем для украинцев является независимость.