Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Харьковской области 8.08.2022 проведено обследование гостиницы «Харьков» в центре Харькова и зафиксировано, что при обстреле военнослужащими подразделений вооруженных сил и ведомств российской федерации, были разрушены стены здания, повреждены окна и двери.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Как следствие, произошло засорение отходами пластика, древесины, черного и цветного металлов, стекла и бумаги земельных участков площадью 12980 м2 (объем 12980 м3). Сумма рассчитанного ущерба составляет более 752,3 млн гривен.

Ущерб, причиненный государству, рассчитан в соответствии с «Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», разработанной специалистами Госэкоинспекции и Оперативного Штаба с целью дальнейших репараций.

Это был один из символов города Харькова, расположенного в самом центре. Его окна «смотрели» на площадь Свободы, которая считается самой большой площадью в Европе.