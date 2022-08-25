Народный депутат ВРУ 1-4, 6 созывов Иван Заец сообщил, что россия всегда посягала на территории украинского государства, что особенно остро стало проявляться с момента обретения Украиной независимости.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Иван Заец сообщил, что в Украине никогда не было украиноцентрической власти, поскольку коммунистическая россия на протяжении многих лет до обретения Украиной независимости уничтожала всю украинскую интеллигенцию, для которой родное государство было на первом месте.

«Российская коммунистическая империя, целый 20 век осознанно и целенаправленно уничтожали всю ведущую верству в Украине, предприимчивых людей уничтожали, Голодомор организовали. Здесь очень многое нужно говорить. Но есть один фактор, который, действительно, здесь можно добавить – это роль россии самой», - отметил Иван Заец.

По словам нардепа, с первых лет, десятилетий и вплоть до сегодняшнего дня никогда не проводила дружественную политику по отношению к украинскому государству, на протяжении всего своего существования посягала на ее целостность, пытаясь разрушить в Украине государственный строй. Иван Заец сообщил, что и тогда россия хотела, чтобы Украина не предстала как государство, и сейчас она демонстрируют свое нежелание уже через войну.

«Через день после провозглашения Акта независимости Украины пресс-секретарь Ельцина заявил, что к республикам, которые встанут на путь независимости, у России может быть территориальные претензии», - добавил народный депутат.

Как писала ранее Politeka, переломный момент уже начался: глава разведки Буданов рассказал, что изменили взрывы в Крыму.

Также Politeka сообщала, что войны в Украине не было бы: Резников назвал страну, развязавшую руки россии.





