Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Политик отмечает, что не может назвать себя одним из родителей-основателей украинской нации, поскольку это была бы слишком большая переоценка себя.

«Если бы до нас не было истории, если бы до нас не было родителей возрождения украинского государства в начале 20 века, тогда можно было бы говорить так. Но в связи с тем, что украинское государство существовало, в связи с тем, что оно было возрождено, ссылаемся, а где же его истоки», - объясняет Павел Мовчан.

В то же время он подчеркивает, что быть в начале этого процесса возрождения – это тоже очень ответственно. Как вспоминает политик, это было тяжелое время, ведь Народная Рада не составляла большинства в Верховной Раде, это была оппозиция, а абсолютное доминирование имели именно коммунисты.

«И наше все-таки и дело, и идеология, и наша политическая сила, сформировавшаяся в единую структуру, потому что были разные политические течения, и руховцы были, и другие были, уже начали зарождаться политические партии, но все мы были объединены этой идеей возрождения Украины», - отмечает Павел Мовчан.

Как сообщала Politeka, Резников назвал страну, развязавшую руки россии.

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