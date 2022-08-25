Народный депутат ВРУ 1-4, 6 созывов Иван Заец объяснил, что нельзя забывать тех, кто внес свой вклад в провозглашение независимости Украины.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению политика, если бы мы не опирались на плечи предшественников, построить независимое государство не удалось. Поэтому, убежден он, сегодня Верховная Рада должна принять законопроект об учредителях украинского государства.

«Нельзя обезличивать такие важные гигантские события. Потому что наша независимость перекроила карту мира, если бы не наша независимость, мы бы сейчас какую-то российскую империю имели бы в другом измерении», - подчеркивает Иван Заец.

Как он отмечает, если бы они не ходили с мегафонами, не ходили по митингам, не собирали тысячи и тысячи людей, никакого результата в Верховной Раде не было бы. Поэтому, рассуждает политик, если говорить о субъектах, нужно обязательно приобщить эту сильную патриотическую общественность, обеспечившую давление на прокоммунистическую часть.

«Даже в тот же день, 24 августа у стен Верховной Рады стояли десятки-десятки тысяч человек, держали это большое знамя и целый день скандировали «Независимость!». Мы там еще обсуждали, что голосовать, или сначала постановления, а потом Акт, а они кричали «Независимость! Независимость! Независимость!», – рассказывает Иван Заец.

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