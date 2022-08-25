«Большая часть работ по обустройству помещений ужгородского Музея науки и его будущей экспозиции была профинансирована за счет семьи», — рассказал в интервью журналистам Станислав Довгий, президент Малой академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины.

Чтобы музей вскоре мог принять своих первых посетителей, семья Довгих выставила для экспозиции и продажи часть ценной коллекции картин, собранной тремя поколениями.

«Это идея нашей семьи, — рассказал Станислав Довгий о том, как было принято решение о передаче для продажи части частной коллекции. — Для поддержки реализации проекта [Музей науки в Ужгороде] мы передали 80 полотен из семейного собрания — это почти половина благотворительной экспозиции. Выставка-продажа поможет собрать средства для завершения всех работ, обустройства, доставки экспонатов и создания нескольких научно-исследовательских лабораторий».

Ужгородский Музей науки должен был открыться 2023 года, однако из-за войны эта работа ускорена, а вместо государственного финансирования его создают за счет семьи Довгих и участников выставки-продажи, на которой сейчас экспонируется 200 картин.

«Наша семья уже профинансировала значительную часть ремонтных работ для открытия Музея науки в Ужгороде. Надеюсь, что выставка-продажа, в том числе и части нашей семейной коллекции картин, поможет завершить реализацию этого проекта — Музей науки может встретить первых посетителей в ближайшее время», — поделился Станислав Довгий.

В экспозицию ужгородского Музея науки будет передана часть экспонатов, которые предназначались для аналогичного объекта в Мариуполе — он дотла уничтожен вражеской армией. «Под обстрелами утрачена значительная часть экспозиции, презентацию которой готовили ко Дню Независимости, — поделился президент Малой академии наук Украины. – Однако часть экспонатов еще была на стадии завершения и сейчас находится в производителя за границей. Зная о нашем проекте, ректор Мариупольского государственного университета Николай Валериевич Трофименко предложил ректору Ужгородского национального университета Владимиру Ивановичу Смоланке передать эту часть экспонатов в Музей науки в Ужгороде. Это весьма символичная мариупольская часть экспозиции — она покажет нашу несокрушимость, стремление к свету знаний, а не интеллектуальному мраку, который нам несут оккупанты».

Также Станислав Довгий поделился с журналистами новыми образовательными и просветительскими проектами МАН. Среди них — переводы книжек на украинский язык, одну из которых недавно читала детям первая леди Украины Елена Зеленская. Книги издательства МАН распространяются в зарубежных центрах, где учатся дети из Украины. Также Малая академия наук создает сеть системы образования для украинских детей, которые из-за войны оказались за границей, чтобы они имели возможность продолжить обучение и не теряли связи с Украиной.

Президент МАН также анонсировал новые просветительские проекты для детей. «Мы решили запустить новый проект в сфере виртуальных путешествий по музеям — «Виртуальные экскурсии по музеям мира». Первый проект планируем провести с мюнхенским Deutsches Museum. В этом проекте наши виртуальные посетители будут непосредственно общаться с работниками музеев, принимать участие в показах экспериментов, лабораторных демонстрациях. То есть это уже уровень не пассивного просмотра, а активной интеракции, где виртуальный тур является лишь частью экскурсии», — рассказал Станислав Довгий.