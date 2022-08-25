Бывший депутат Госдумы рф Илья Пономарев сообщил, что россия сможет вернуться в состав цивилизационных народов только после свержения власти там и кардинального изменения режима.

Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Я считаю, что все должно быть рациональным, эффективным и направленным на настоящие изменения. Что касается внешнего управления российской федерацией, я считаю, что это не будет эффективным, и я считаю, что это будет иметь существенное сопротивление со стороны россиян. Этого просто не нужно. Если мы создаем новую политическую структуру российской федерации, новую конституционную структуру россии и проводим настоящую децентрализацию, и отдаем власть на самый низкий уровень управления, на уровень муниципалитетов, как сделала Украина, то это и будет ответом на то, как должна существовать российская федерация», – сообщил Илья Пономарев.

По словам бывшего депутата Госдумы рф, в россии очень плохая власть, очень плохая юридическая система, система, которую люди создавали под себя. В 1993 году создавалась современная российская конституция, которая теперь позволила ФСБ использовать свои полномочия для собственной выгоды, и этого, как подчеркнул Илья Пономарев, после войны уже не должно быть в россии.

«Здесь много, чему может россия поучиться у украинцев. Перезагрузим эту власть, перезагрузим эту страну, превратим в новую, и тогда россия, может, вернется в состав цивилизационных народов», - сообщил Илья Пономарев.

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