Об этом пишет Татьяна Петренко на странице Малий бізнес Києва в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Все, в принципі, як ми і казали: ОДНИХ ЗНИЩУЮТЬ, ІНШИМ ВИДАЮТЬ! Все, в принципі, як ми і казали: ОДНИХ ЗНИЩУЮТЬ, ІНШИМ ВИДАЮТЬ!

За лобіювання питань про звільнення ділянок від ТС, які потім можна забудовувати не маючи повного пакету документів на будівництво - платять не погані зелені "вдячності". Ціна від 20 тис. Всі ж памятають хто із київських депутатів зараз лобіює питання звільнення ласих ділянок від ТС, дуже близьких до міського голови!) А ще мені цікаво, Буділову з міського благоустрою, пообіцяли якоюсь із 20к поділитись чи дозволили не демонтувати незаконні ТС, що під його "дахом" працюють?))

Далі інфа з одного з ТГканалів: Сегодня на свое заседание собираются депутаты Киеврады. И мы согласны с коллегами, ну реально - сегодня ночью были прилеты в область, силовые ведомства всем рекомендуют работать дистанционно, а Киеврада собирается под одной крышей во время повышенной ракетной угрозы! Это как вообще???

Наверное очень хочется мэрской команде протащить ряд Оболонских земельных деребанов, которые ранее застряли в повестке:

На проспекте Оболонском, 52 вместо торгового центра, где сейчас секенд Баул, хотят дать добро азербайджанскому застройщику «Форца Групп» на строительство двух высоток по 25 этажей! В детальном плане территории там нарисован один дом, рядом туннели метро, а парковать машины уже тупо негде! Тупо коррупционный и незаконный вопрос!

В этом опросе люди высказались в абсолютном большинстве ПРОТИВ данного голосования!!! Но как будут действовать депутаты? Особенно от нашего района?!

На месте где хотели втулить жилую высотку во дворах домов на ул. Приречной, 19-а, но тогда этого не позволили сделать активисты и депутат Михайленко, депутаты собрались теперь передать землю Киевводоканалу для эксплуатации и обслуживания артезианской скважины и строительство трансформаторной подстанции. Тут нужно быть предельно внимательными, чтобы потом случайно Киевводоканал не стал заказчиком строительство той самой высотки!

Макдональдсу на Минской и ЖК Obolon Residences разделят и передадут отдельные земельные участки. Мы же просили, чтобы сначала Мак открылся в Украине, а потом решать им по земле!

Под дальнейшую застройку леса на Водогоне хотят передать дополнительный участок земли!