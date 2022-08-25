Об этом пишет Татьяна Петренко на странице Малий бізнес Києва в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.
Все, в принципі, як ми і казали: ОДНИХ ЗНИЩУЮТЬ, ІНШИМ ВИДАЮТЬ!
За лобіювання питань про звільнення ділянок від ТС, які потім можна забудовувати не маючи повного пакету документів на будівництво - платять не погані зелені "вдячності". Ціна від 20 тис.
Всі ж памятають хто із київських депутатів зараз лобіює питання звільнення ласих ділянок від ТС, дуже близьких до міського голови!)
А ще мені цікаво, Буділову з міського благоустрою, пообіцяли якоюсь із 20к поділитись чи дозволили не демонтувати незаконні ТС, що під його "дахом" працюють?))
Далі інфа з одного з ТГканалів:
Сегодня на свое заседание собираются депутаты Киеврады. И мы согласны с коллегами, ну реально - сегодня ночью были прилеты в область, силовые ведомства всем рекомендуют работать дистанционно, а Киеврада собирается под одной крышей во время повышенной ракетной угрозы! Это как вообще???
Наверное очень хочется мэрской команде протащить ряд Оболонских земельных деребанов, которые ранее застряли в повестке:
На проспекте Оболонском, 52 вместо торгового центра, где сейчас секенд Баул, хотят дать добро азербайджанскому застройщику «Форца Групп» на строительство двух высоток по 25 этажей! В детальном плане территории там нарисован один дом, рядом туннели метро, а парковать машины уже тупо негде! Тупо коррупционный и незаконный вопрос!
В этом опросе люди высказались в абсолютном большинстве ПРОТИВ данного голосования!!! Но как будут действовать депутаты? Особенно от нашего района?!
На месте где хотели втулить жилую высотку во дворах домов на ул. Приречной, 19-а, но тогда этого не позволили сделать активисты и депутат Михайленко, депутаты собрались теперь передать землю Киевводоканалу для эксплуатации и обслуживания артезианской скважины и строительство трансформаторной подстанции. Тут нужно быть предельно внимательными, чтобы потом случайно Киевводоканал не стал заказчиком строительство той самой высотки!
Макдональдсу на Минской и ЖК Obolon Residences разделят и передадут отдельные земельные участки. Мы же просили, чтобы сначала Мак открылся в Украине, а потом решать им по земле!
Под дальнейшую застройку леса на Водогоне хотят передать дополнительный участок земли!
Возле рынка «Люкс» на Героев Днепра депутаты задумали продлить аренду земельного участка, который находится на красных линиях, тротуаре, зеленой зоне и прямом проходе в сторону метро, как укрытия! На участке стоит порядка 40 мафов, тогда, как Кличко и КМДА убирают 66 других мафов в районе того же Героев Днепра.