Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Сегодняшняя война заставляет нас очень быстро понять, что мы государственная нация. Украинские идеологи от 19 до 20 века писали о нации безгосударственной, это была нация героев, это была нация жертв, иначе не было возможно. Это была нация, которая боролась за государство. Мы, получив государство, не успели понять, что такое быть государственной нацией, что государственная нация – это не нация героев и жертв, это ответственная нация», - сообщил Константин Дорошенко.

По словам арт-критика, государственная нация несет ответственность за все, что есть в ее государстве, в том числе за границы, за разные национальности, за разные культуры, за экономику. Это ответственность каждого из нас, потому что украинец, как подчеркнул Константин Дорошенко, – это уже представитель государственной нации.

«Из-за этой войны я думаю, что очень быстро это осознание придет к каждому украинцу, важнейшее осознание ответственности за все, что в его стране, в его государстве происходит. Это касается, безусловно, и гражданского общества, и того, что мы должны перестать бояться политики. Так что я вижу творчество каждого украинца в том, что он поймет свою ответственность за себя и свою страну. И когда ты это понимаешь, у тебя не хватает времени смотреть на то, чем и кто тебе не нравится, участвовать в постоянных ссорах», - отметил Константин Дорошенко.

Арт-критик обратился ко всем украинцам с призывом брать на себя ответственность, ведь это наиболее адекватная реакция на все вызовы, стоящие перед Украиной.

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