Об этом он рассказал в своем блоге.
«Независимость – это как хороший бокал, остается вопрос, чем мы его наполним. Теперь от нас зависит, что там будет – шмурдяк или качественное хорошее вино», - отмечает Геннадий Друзенко.
Как он подчеркивает, украинцы показали всему миру и россиянам, прежде всего, что независимость для нас – безусловная ценность, мы за нее готовы и убивать, и умирать. По словам эксперта, это предпосылка для взросления нации, взросления людей, когда они начинают отвечать за свою судьбу сами. За это право, констатирует он, мы боремся ежедневно и нет сомнения, что получим.
«Что будет в этой независимости, какова будет независимая Украина, какое будет место человека, какое место власти, будет ли в ней цвести коррупция, как это было неоднократно? Если очень коротко: это для того, чтобы Техас грабили Техас, как говорили в Америке, то есть не россияне, а украинцы, или это действительно война за будущее, за новое качество жизни. Это будет наш бокал, а в этом бокале будет очень выдержано ароматное вино», – объясняет Геннадий Друзенко.
В то же время власти, отмечает он, должны прежде всего делать все, чтобы у ребят, которые сейчас в самом аду, не было ощущения, будто их жизнь конвертируют в чье-то состояние. По мнению эксперта, страна должна стать радикально социально более справедливой, справедливости должна стать гораздо больше, потому что цена слишком велика.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации: "Отбили территорию больше, чем Дания"
Дети оказались под завалами после очередного обстрела оккупантов: детали ЧП на Днепропетровщине
"Знаю, что…": Лилия Ребрик после увольнения с телевидения вернулась в родной город
Бывшая жена Фагота из рф неожиданно вышла на связь, впервые за 20 лет: "Я решил ее подколоть..."
Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что украинцы продемонстрировали миру феноменальный нематериальный актив – доверие.
Также Politeka писала о том, что Пономарев объяснил, почему война россии против Украины абсолютно иррациональна.