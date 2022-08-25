Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, чем для украинцев является независимость и за что они должны воевать сегодня на фронте.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Независимость – это как хороший бокал, остается вопрос, чем мы его наполним. Теперь от нас зависит, что там будет – шмурдяк или качественное хорошее вино», - отмечает Геннадий Друзенко.

Как он подчеркивает, украинцы показали всему миру и россиянам, прежде всего, что независимость для нас – безусловная ценность, мы за нее готовы и убивать, и умирать. По словам эксперта, это предпосылка для взросления нации, взросления людей, когда они начинают отвечать за свою судьбу сами. За это право, констатирует он, мы боремся ежедневно и нет сомнения, что получим.

«Что будет в этой независимости, какова будет независимая Украина, какое будет место человека, какое место власти, будет ли в ней цвести коррупция, как это было неоднократно? Если очень коротко: это для того, чтобы Техас грабили Техас, как говорили в Америке, то есть не россияне, а украинцы, или это действительно война за будущее, за новое качество жизни. Это будет наш бокал, а в этом бокале будет очень выдержано ароматное вино», – объясняет Геннадий Друзенко.

В то же время власти, отмечает он, должны прежде всего делать все, чтобы у ребят, которые сейчас в самом аду, не было ощущения, будто их жизнь конвертируют в чье-то состояние. По мнению эксперта, страна должна стать радикально социально более справедливой, справедливости должна стать гораздо больше, потому что цена слишком велика.

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