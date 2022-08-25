Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний сегодня ночью совершил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре и проведет этот день в молитве за мир на нашей украинской земле.
Митрополит Бориспольский и Броварской (в миру Паканич Иван Иванович) родился 25 августа 1967 года в селе Чумалево Тячевского района Закарпатской области.
В 1982 году окончил среднюю школу.
Службу в армии проходил с 1985 по 1987 гг. Подал документы в духовную семинарию в 1988 году.
В 1994 году пострижен в монашество с именем Антоний, в честь преподобного Антония Печерского.
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В 1995 году закончил Московскую духовную академию. Защитил диссертацию на тему: «Послание святого апостола Павла к Римлянам в русской библеистике».
Занимал должность заведующего Церковно-археологическим кабинетом при Московской духовной академии.
В 2002 году, согласно поданному прошению, направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) и назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.
В 2004 году возведен в сан архимандрита. В 2006 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бориспольским, викарием Киевской митрополии.
С 2007 по 2017 год - ректор Киевской духовной академии и семинарии. В сентябре 2008 года возведен в сан архиепископа.
Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года назначен управляющим делами УПЦ. В 2013 году возведен в сан митрополита Бориспольской и Броварской епархии.
Является постоянным членом Священного Синода УПЦ. Свой день рождения и день тезоименитства владыка всегда встречает в храме – Божественная литургия, исповедь и причастие.