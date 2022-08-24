Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«На разных публичных площадках сейчас говорят о новом мировом порядке, о европейской системе коллективной безопасности и так далее. И мы можем быть уверены в том, что где-то идут какие-то наработки. Но ведь говорят только название, а какова суть этой коллективной системы безопасности? И именно поэтому когда у нас состоялись Харьковские соглашения, мы в таком закрытом режиме начали отрабатывать свою систему безопасности», - сообщил Владимир Шевелев.

По словам военного эксперта, эта система безопасности предусматривает несколько пунктов, в частности для разрешения территориальных конфликтов никакая грубая вооруженная сила в любом месте в мире не может быть применима. Также все конфликты необходимо стараться предотвратить, чтобы потом не бороться с их последствиями. Эта система коллективной безопасности, как отметил Владимир Шевелев, построена на прагматично-бытовой философии существования вообще мира и государств разного устройства, несмотря на то, маленькое ли это государство или большое с соответствующими вооруженными силами.

«В мире Господь создал всех людей равными и поселил на тех территориях, где они должны жить в мире и согласии, развивать соответствующие принципы, за которые они отдают свое волеизъявление. Например, если это демократические принципы, они должны жить по принципам демократии, и им никто не имеет права навязать какие-то другие», - заявил Владимир Шевелев.

Коллективная система безопасности, по мнению военного эксперта, должна быть многоуровневой, превентивной, встроенной и иметь гарантированную устойчивость.

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