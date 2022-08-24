Журналист Вадим Герасимович рассказал, как меняется работа журналистов во время событий глобального масштаба, в частности пандемии в 2020 году и войны сегодня.

Об этом он рассказал во время второго дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Под определенным влиянием глобальных факторов и причин фактически меняется роль и место журналистов и самой журналистики как явления», - отмечает Вадим Герасимович.

Первые подобные проявления, рассказывает журналист, были в 2020 году, когда весь мир накрыла пандемия коронавируса. В институте журналистики, говорит он, людей учили, что их главная функция – сообщать и информировать, но в определенные моменты приходит осознание, что эта работа в чем-то переплетается с профессией врача, когда главное – не навредить. То есть, констатирует журналист, есть пределы, за которые им нельзя выходить, чтобы не попасть в бан.

По его мнению, в условиях не только распространения коронавируса, но и сегодня во время войны каждый медийщик должен задавать себе вопрос, что он может сделать в своей деятельности, чтобы не помешать.

«Я думаю, что ответственные медийщики задавали себе вопрос, что ты должен сделать как журналист, чтобы не сделать хуже. Так же сейчас в условиях войны все же погоня за определенным контентом и сенсацией сохраняется. Но и тогда в 2020 и в 2022 году сохраняется одна важная вещь: мы таким способом отвечаем за человеческую жизнь и должны это осознавать», - объясняет Вадим Герасимович.

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