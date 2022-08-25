Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Для россии это религиозная война. путин же все время транслирует эту мысль, что это один народ (украинцы и россияне – Ред.), и большинство россиян согласно, что это один народ. Это как конфликт католиков и гугенотов. Для россии это вот еретики (украинский народ – Ред.), неправильные русские. И соответственно, украинцев надо спасти, спасти их души. Ну то есть, как спасают души еретиков? Еретиков на костер, но зато дети уже вернуться в лоно матери-церкви, и будет как надо», - сообщил бывший депутат Госдумы.
Илья Пономарев подчеркнул, что этот образ в контексте сегодняшней войны очень точен. Именно это может объяснить, почему страна идет войной против соседней страны. Бывший депутат Госдумы отметил, что религиозные войны – это самые ожесточенные сопротивления, которые могут длиться очень долгое время.
«Воевать в этой ситуации можно до последнего уничтожения, это самый ожесточенный вид конфликта, который в принципе возможен. И можно 100 лет воевать, как мы знаем из европейской истории, бесконечно, потому что это вопрос такой, совершенно иррациональных мировоззрений», - отметил Илья Пономарев.
Как писала ранее Politeka, дети оказались под завалами после очередного обстрела оккупантов: детали ЧП на Днепропетровщине.
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