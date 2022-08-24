Экономист Ярослав Романчук объяснил, что в вопросах экономики нужно понимать причинно-следственные связи, а не строить планы по управлению и заниматься пагубной самонадеянностью.

Об этом он рассказал во время второго дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Первые пол года войны украинцы продемонстрировали миру феноменальный нематериальный актив, которого нету нигде, - доверие. Раздали оружие и что, украинцы начали стрелять друг в друга?», - подчеркивает Ярослав Романчук.

А частности, спрашивает он, почему нужен некий план, чтобы сказать кому-то заниматься переработкой, а не тем, что надо делать другое рыночное управление налоговыми транзакционными регуляторными издержками.

«Непонимание и несостояние установить причинно-следственные связи – это типичный формат того, что в украинском информационном политическом поле называется инфоциганством», - отмечает Ярослав Романчук.

Поэтому эксперт считает, что не нужно говорить об ослаблении рынка, надо говорить о том, что государство должно заниматься своей фундаментальной функцией, которой оно без обороны гражданских активистов не смогло бы заниматься. А претендовать на 60-70% экономики – это марксизм, это то, что Хайек называл пагубной самонадеянностью.

Как сообщала Politeka, Яли сообщил, что весь мировой порядок будет решаться не в Украине, а вокруг Тайваня.

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