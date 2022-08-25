Политтехнолог Вадим Карасев сообщил, что россия не готова начинать еще более масштабную войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне кажется, что россия не заинтересована сегодня, чтобы были расширены рамки войны, чтобы она стала такой большой, всеобщей, тотальной», - заявил Вадим Карасев.

Политтехнолог отметил, что россия не может делать войну более масштабной, поскольку просто на это не способна, у нее не хватит сил это сделать.

«Да, новая помощь в миллиард долларов подписана, был соответствующий указ Джо Байдена, но пока там речь не идет о каком-то новом оружии, которое изменило бы ход войны», - сообщил политтехнолог.

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