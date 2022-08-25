Об этом он рассказал на своем канале.
«Мне кажется, что россия не заинтересована сегодня, чтобы были расширены рамки войны, чтобы она стала такой большой, всеобщей, тотальной», - заявил Вадим Карасев.
Политтехнолог отметил, что россия не может делать войну более масштабной, поскольку просто на это не способна, у нее не хватит сил это сделать.
«Да, новая помощь в миллиард долларов подписана, был соответствующий указ Джо Байдена, но пока там речь не идет о каком-то новом оружии, которое изменило бы ход войны», - сообщил политтехнолог.
Как писала ранее Politeka, перспективы россии печальны и мрачны: разведка Британии подвела итоги шести месяцев войны.
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