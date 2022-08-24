Журналист Семен Случевский рассказал, что тоталитарные государства обычно обращают больше внимания на спорт да и сам спорт, по сути, также строится на тоталитарных отношениях.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

По словам гостя программы, тоталитарные государства используют спорт не только для повышения уровня патриотизма, но и для доведения его в определенной степени до абсурда, как и собственного режима.

«Так уж сложилось в жизни, что тоталитаризм вообще в некоторых вещах, в частности во время войны гораздо эффективнее, чем демократическое устройство государства. Любое демократическое государство вынуждено отказываться от многих свобод, когда оно находится в экстремальной ситуации», - объясняет Семен Случевский.

К тому же, добавляет он, речь идет не только о войне, а и, например, об огромных спортивных мероприятиях, олимпиадах или чемпионатах мира, тоталитарные государства легче и проще их проводят, возможно, даже более эффективно. К тому же, отмечает журналист, тоталитаризм бывает разный, режимы в разной степени репрессивны, они антидемократичные, но допускают большую или меньшую степень свободы. Он подчеркивает, что об этом нужно помнить, говоря о спорте.

«Сам по себе спорт достаточно тоталитарен. Отношение главного тренера и футболистов в команде – это тоталитаризм в большей или меньшей степени», - замечает Семен Случевский.

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