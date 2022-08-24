Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Миром двигают идеи, идеи просто могут быть положительные, а могут быть негативные. У Гитлера и путина были негативные идеи – это уничтожение либо евреев, либо украинцев как этноса. Это тоже идея, просто она садистская, она от сатаны. У украинцев идея – сохранение собственного естества, существование, сохранение себя, своего государства. Идеи меняются с течением времени. Я пытался проанализировать, как менялась украинская идея от романтического этапа, потом до оборонительного, потом до наступательного и пришел к необходимости конкурентного этапа», - сообщил Олесь Доний.

По словам идеолога, Украина уже сейчас конкурирует с успешными нациями, и мы должны помнить о конкурентности, ведь когда после победы украинские военные вернутся, то у них возникнет вопрос, а за что они боролись. Конечно, за существование украинского государства, за существование себя как украинцев, но что дальше. Государство может быть разнообразным, поэтому мы должны думать о том, чтобы в будущем нам было комфортно жить среди других цивилизаций.

«Основа не государство, как раньше в украинской идее, борьба за государство, за язык, это лишь средство. Что тогда цель? А цель – это счастье для каждого украинца, для каждой украинки. Счастье – это индивидуальное понятие, у нас нет права навязывать свое понимание счастья. Что мы можем сделать – это создать условия для счастья», – заявил идеолог.

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