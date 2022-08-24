Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Пенсионерам, получающим минимальные пенсии, хотят увеличить выплаты за счет меценатов. Благотворители будут иметь возможность адресно перечислять деньги конкретному пенсионеру. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона», – сообщает Екатерина Котенкова.
По словам Оксаны Жолнович, сейчас в Минсоцполитики работают над разработкой и составлением соответствующего законопроекта, и выразила надежду, что сейчас в скором времени он будет принят.
«Внутри перемещенные пенсионеры, временно находящиеся в горных районах, имеют право получить 20% надбавки к пенсии. О механизме получения рассказала руководитель главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области Галина Недзельская в эфире телемарафона», - рассказывает Екатерина Котенкова.
Журналистка объясняет, что для получения этой надбавки пенсионер должен обратиться в орган Пенсионного фонда лично или через портал электронных услуг, подать обращение и документ, удостоверяющий, что человек живет сейчас в горном населенном пункте.
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