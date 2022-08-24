Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Как отмечает эксперт, на самом деле тема Запорожской атомной электростанции в последнее время не сходит со страниц мировой прессы и не выходит из нашего информационного поля, является одной из топовых.
«Буквально сегодня пришла информация о том, что министр иностранных дел Франции заявила, что визит делегации МАГАТЕ – вопрос ближайшего времени. При чем на вопрос, как они попадут на Запорожскую территорию, она ответила уклончиво, что это вопрос вторичный и самое главное, чтобы был результат», - сообщает Руслан Бизяев.
По его мнению, такой интенсивный график переговоров, в котором участвовали и Шольц, и Макрон, говорит о том, что для европейской дипломатии сейчас принципиально не отходить на второй план в усилиях по минимизации последствий российско-украинской войны, в частности на Запорожской атомной электростанции.
«Ведь фактически звонок Шольца Макрону больше напоминал, по мнению некоторых моих западных коллег, отчет о проделанной работе. Макрон старается сделать все возможное и невозможное, чтобы Европейский Союз и он лично оставались ключевым посредником в возможных будущих переговорах, отодвигая на второй план президента Турции Эрдогана», - рассуждает Руслан Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Дацюк рассказал, что российско-украинская война уничтожит влияние геополитики.
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