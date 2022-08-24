Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал о партизанских сетях в россии и в частности о том, чем занимается Национальная республиканская армия.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«НРА – это интересный феномен, он не единственный в россии, мы знаем о существовании 3 партизанских сетей, которые сейчас есть. Помимо НРА, есть еще Боевая организация анархо-коммунистов и есть еще одна организация ультраправых. Но НРА нам кажется наиболее многообещающей, потому что наиболее разветвленная история и они настроены на наиболее серьезные действия», - рассказывает Илья Пономарев.

По его словах, остановить войну и свергнуть путина хотят все, но вопрос стоит в том, что люди готовы на этом пути делать. Оппозиционер общался со всеми структурами и считает, что именно НРА наиболее боеспособная. Как он рассказывает, они с ними общаются с апреля, когда начались поджоги военкоматов, нападения.

«По сути, НРА сейчас – это разветвленная сеть, это не организация, это не политическая партия, то есть, там нет единого руководства, там есть скорее идеологический центр», - объясняет Илья Пономарев.

Они уже организовывали акции, отмечает гость программы, во Владивостоке, в Мурманске, на юге россии. В общей сложности, констатирует он, НРА совершила где-то 40-50 таких акций небольшого уровня типа поджогов военкоматов и рельсовых нападений, в взрыв машины Дугина – это впервые.

Как сообщала Politeka, Белецкий заявил, что украинцы смогут изменить мир своими идеями.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, будут ли массированные ракетные обстрелы Украины на День Независимости.