Эксперт-международник и дипломат Максим Яли сообщил, что весь мировой порядок будет решаться не в Украине, а вокруг Тайваня.

Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Сейчас мы видим крушение старого, и только еще возникают некоторые контуры нового мирового порядка. Как известно, любой мировой порядок возникает после большой войны. Переходим мы к биполярному или мультиполярному мировому порядку? Мультиполярный мировой порядок – это цель путина, он хочет вернуться в 19 век, где ключевые страны решают все вернуть в так называемые зоны влияния, куда, естественно, хочет вернуть Украину. Но если мы посмотрим на события прошлого года, заявления Джозефа Байдена после того уже, как он вступил в полномочия. Он заявил, что мир делится, и будущее противостояние – это между автократией и демократией», - отметил Максим Яли.

По словам эксперта, после переговоров в Женеве между Байденом и путиным усилилось давление по имплементации Минских соглашений, не оказывалась нам военная помощь, хоть Украина о ней и просила, не вводились превентивные санкции. Максим Яли подчеркнул, что 24 февраля благодаря усилиям украинского народа что-то у этой системы пошло не так.

«Это показало кризис и элит, и демократических ценностей, и фактически мир начал переходить к цифровой диктатуре, которую Китай очень быстро и успешно завершил. Но то же самое мы наблюдали и в Соединенных Штатах, и в Европе, все эти протесты, подавление свободы личности и ограничения. И вот сейчас, с моей точки зрения, все будет решаться не в Украине, а вокруг Тайваня, и ближайшие несколько месяцев могут быть очень важными и для нас в том числе», - сообщил Максим Яли.

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