Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Сейчас мы видим крушение старого, и только еще возникают некоторые контуры нового мирового порядка. Как известно, любой мировой порядок возникает после большой войны. Переходим мы к биполярному или мультиполярному мировому порядку? Мультиполярный мировой порядок – это цель путина, он хочет вернуться в 19 век, где ключевые страны решают все вернуть в так называемые зоны влияния, куда, естественно, хочет вернуть Украину. Но если мы посмотрим на события прошлого года, заявления Джозефа Байдена после того уже, как он вступил в полномочия. Он заявил, что мир делится, и будущее противостояние – это между автократией и демократией», - отметил Максим Яли.
По словам эксперта, после переговоров в Женеве между Байденом и путиным усилилось давление по имплементации Минских соглашений, не оказывалась нам военная помощь, хоть Украина о ней и просила, не вводились превентивные санкции. Максим Яли подчеркнул, что 24 февраля благодаря усилиям украинского народа что-то у этой системы пошло не так.
«Это показало кризис и элит, и демократических ценностей, и фактически мир начал переходить к цифровой диктатуре, которую Китай очень быстро и успешно завершил. Но то же самое мы наблюдали и в Соединенных Штатах, и в Европе, все эти протесты, подавление свободы личности и ограничения. И вот сейчас, с моей точки зрения, все будет решаться не в Украине, а вокруг Тайваня, и ближайшие несколько месяцев могут быть очень важными и для нас в том числе», - сообщил Максим Яли.
Как писала ранее Politeka, перспективы россии печальны и мрачны: разведка Британии подвела итоги шести месяцев войны.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Этого было достаточно, чтобы..."
"Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина"
Бывшая жена Фагота из рф неожиданно вышла на связь, впервые за 20 лет: "Я решил ее подколоть..."
Потап эмоционально обратился к украинцам, но получил гневную реакцию в ответ: "А сам-то ты где?"
Также Politeka сообщала, что россияне похищают украинских детей: в США объяснили подлые намерения оккупантов.