Военный эксперт Александр Белецкий объяснил, что украинцам уже удалось изменить построенное геополитический расклад, и заявил, что они изменят еще весь мир.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Все зависит от образа мышления, от того, какие мы цели и задачи ставим перед собой. Мы - живой пример. Еще несколько месяцев назад мы полностью поломали весь строящийся геополитический расклад, наши обычные люди, которые встали на защиту Родины. Как люди, как община, как нация, как страна, мы проявили волю, это наглядный пример того, как воля людей меняет мир», - объясняет Александр Белецкий.

По его словам, таких исторических примеров действительно много. В частности, он говорит о послевоенной Японии: страна, проигравшая Вторую мировую войну, стала через несколько десятков лет доминировать на враждебной территории во всем современном, например, в автомобилестроении или цифровых технологиях.

Эксперт объясняет, что это результат реализации хорошо разработанного плана экспансии. Как он отмечает, еще 50 лет назад европейцы считали дикостью употребление сырой рыбы, но сегодня суши готовят по всему миру. В то же время тогда в Японии, добавляет эксперт, были американцы со своим влиянием и идеями, но японцы сделали все по-своему.

«Поэтому все зависит от нас. Если мы поставим цель развалить россию, мы ее развалим, независимо от того, что об этом думает Китай, Соединенные Штаты. Потому что мы запускаем это мнение, мы поднимаем эти народы. Цитирую Бандеру: «Ничто не остановит идеи, время которой наступило», – подчеркивает Александр Белецкий.

Как сообщала Politeka, Белковский заявил, что путин принимает роковые решения тогда, когда невротизирован.

Также Politeka писала о том, что Вышинский объяснил, принадлежит ли человеку свобода и почему он всегда пытается его получить.





