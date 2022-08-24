Об этом он рассказал на своем канале.

«Да, налоговая реформа нужна в части общей системы налогообложения и в части продвижения упрощенной системы налогообложения учета и отчетности. То, что налог на добавленную стоимость коррумпирован, говорит о том, что его нужно отменять, даже не уменьшать, как предлагает эта реформа, я считаю, что надо от него вообще отказываться. Перспективы вступления в ЕС у нас очень такие призрачные, и если они возможны, то там где-то через 5, 10, а то и 15 лет, а жить людям надо сейчас», - сообщил Сергей Доротич.

По словам предпринимателя, отмена налога на добавленную стоимость – это удешевление товаров, которые мы привыкли покупать, примерно на 16-20%. Поэтому чтобы товары стали дешевле, необходимо отказаться от НДС как бюджетообразующего налога. Также Сергей Доротич подчеркнул, что в Украине большие налоги на заработную плату – 42%, что можно считать едва ли не самым большим налогом в Европе и мире, поэтому тоже нужно их снизить.

«Но ключевое даже не размер налогов, а ключевое – их администрирование и процедуры взыскания. Почему мы с вами являемся защитниками и поборниками упрощенной системы налогообложения учета и отчетности? Потому что она проста, она легка, и налоговая нагрузка на упрощенной системе достаточно высока», - подчеркнул Сергей Доротич.

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