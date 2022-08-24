Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Если уже возникают сомнения о том, что человек просит, то, действительно, это может быть такой вид заработка, и люди этим промышляют. Конечно же, возникают сомнения, помогать ли такому человеку. Иоанн Златоуст говорит о том, что ты не имеешь права деньги вдов и сирот отдавать пьяницам и распутникам, и пусть жертва твоя запотеет в руке твоей. То есть, надо выборочно давать и определять, действительно, кому ты поможешь», - сообщил Сергий Экшиян.

По словам протоиерея, в то же время, если человек просит, то это не от хорошей жизни. Если для него это вид заработка, то все равно этот человек уже в чем-то несчастный. Сейчас, конечно же, сложно определить, кто мошенник, а кто нет. Человек может просить на лечение ребенка, показывать какие-то документы, назначения, то это невозможно будет проверить, и сомнения в такой ситуации могут возникнуть.

«Конечно, проще всего, если есть время, задать вопросы и позвонить лечащему врачу, спросить, действительно ли это так. Либо же можно купить лекарства, но очень часто, кстати, отказываются от такой помощи, а просят именно непосредственно деньги. Здесь сразу видно, что человек просто этим промышляет», - отметил Сергий Экшиян.

Протоиерей подчеркнул, что, если возникают сомнения, следует вспомнить слова Господа «Просящему тебя дай» и дать немного, чтобы, по крайней мере, совесть была спокойна. Но если человек категоричен в этой ситуации, то имеет полное право пройти мимо.

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