Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Геополитика как концепт никуда не денется, он будет изложен в учебниках, эти книги будут на полках, студенты в обязательном порядке будут изучать. Я говорю о том, что изменится ее влияние. Она сейчас супервлиятельная, после этой войны она вообще не будет иметь влияния», - заявляет Сергей Дацюк.
По его словам, появятся другие структуры оптики, и они займут это место. В частности, отмечает философ, у нас уже появилось медиадоминирование, в россии, например, медиафашизм, в Китае – системы цифрового фашизма под видом социального рейтинга.
Тайвань и Китай, отмечает эксперт, дают пример технополитики, это программно-проектный регион, встроенный в определенные технологические цепочки. То есть, констатирует он, геополитика здесь ни при чем, этот факт уже свершился, но его нужно увидеть и признать.
«Вы можете жить в ситуации монолитики и думать, что у вас политика, как в россии, но это неправда. Если нет политики, нет геополитики. Геополитика – это тот способ, которым вы скрываете, как вы достигаете доминирования», - объясняет Сергей Дацюк.
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Как сообщала Politeka, Белковский рассказал, что сегодня путин рассчитывает на успех своего энергетического и продовольственного шантажа.
Также Politeka писала о том, что Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продолжаться война.