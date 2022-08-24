Философ Сергей Дацюк рассказал, что российско-украинская война уничтожит влияние геополитики и уже сегодня появляются альтернативы этому концепту.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Геополитика как концепт никуда не денется, он будет изложен в учебниках, эти книги будут на полках, студенты в обязательном порядке будут изучать. Я говорю о том, что изменится ее влияние. Она сейчас супервлиятельная, после этой войны она вообще не будет иметь влияния», - заявляет Сергей Дацюк.

По его словам, появятся другие структуры оптики, и они займут это место. В частности, отмечает философ, у нас уже появилось медиадоминирование, в россии, например, медиафашизм, в Китае – системы цифрового фашизма под видом социального рейтинга.

Тайвань и Китай, отмечает эксперт, дают пример технополитики, это программно-проектный регион, встроенный в определенные технологические цепочки. То есть, констатирует он, геополитика здесь ни при чем, этот факт уже свершился, но его нужно увидеть и признать.

«Вы можете жить в ситуации монолитики и думать, что у вас политика, как в россии, но это неправда. Если нет политики, нет геополитики. Геополитика – это тот способ, которым вы скрываете, как вы достигаете доминирования», - объясняет Сергей Дацюк.

Как сообщала Politeka, Белковский рассказал, что сегодня путин рассчитывает на успех своего энергетического и продовольственного шантажа.

Также Politeka писала о том, что Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продолжаться война.