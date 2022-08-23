Наша дружная команда Фонда "Рідна країна", Национального заповедника "Переяслав" и Университета Григория Сковороды в Переяславе посетила знаменитую СКОВОРОДИНОВКУ, что на ХАРЬКОВЩИНЕ.
Для поддержки Национального музея Григория Сковороды, разрушенного русской ордой варваров, мы:
- издали украинско-английский проспект "Сковородиновские места в Украине";
- привлекли на счет благотворительного фонда Музея более 30 тысяч гривен;
- передали лекарства и продукты питания для первоочередных нужд общества;
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- обновили библиотеки дошкольного учреждения и школы Сковородиновки;
– пополнили книжный фонд Музея.
О наших дальнейших планах на презентации "Сковородиновская Украина" в "Сяйво. Книги" 23 августа в 18-00.
И не забывайте о совете Великого Украинца современным украинцам:
"Самая большая награда за добро - делать добро"
П.С. Искреннее благодарность за поддержку наших гуманитарных проектов Греческо-украинской палате (Акис Бугас) и агрофирме "Колос" (Леонид Центило).